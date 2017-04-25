Без света остаются 8 населенных пунктов в Одесской области

"В течение 24 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях, а именно: в Одесской - 8 н.п. и Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля. По состоянию на 7 ч. 25 апреля остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий (дождей с мокрым снегом, налипания мокрого снега и порывов ветра до 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач несколько сотен населенных пунктов в Украине остались без света.

Как сообщал УНН 24 апреля, в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта.

Также зима вернулась во Львов.