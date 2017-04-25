Без света остаются 8 населенных пунктов в Одесской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 14490 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 74882 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138194 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110260 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112295 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109755 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102169 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106363 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103047 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149281 просмотра

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Без света остаются 8 населенных пунктов в Одесской области

Без света остаются 8 населенных пунктов в Одесской области

Киев  •  УНН

 • 7818 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За сутки аварийные бригады облэнерго возобновили электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях, а именно: в Одесской - 8 н.п. и Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля. По состоянию на 7 ч. 25 апреля остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 24 апреля аварийными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение 14 населенных пунктов в двух областях, а именно: в Одесской - 8 н.п. и Днепропетровской - 6 н.п., которые были обесточены в течение 18-21 апреля. По состоянию на 7 ч. 25 апреля остаются обесточенными 8 населенных пунктов в Одесской области", - говорится в сообщении.

Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, что в результате ухудшения погодных условий (дождей с мокрым снегом, налипания мокрого снега и порывов ветра до 15-20 м/с) из-за срабатывания систем защиты и обрывов линий электропередач несколько сотен населенных пунктов в Украине остались без света.

Как сообщал УНН 24 апреля, в результате непогоды в Украине остаются обесточенными 22 населенных пункта.

Также зима вернулась во Львов.

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