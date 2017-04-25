Без світла залишаються 8 населених пунктів на Одещині

"Протягом 24 квітня аварійними бригадами обленерго відновлено електропостачання 14 населених пунктів у двох областях, а саме: у Одеській – 8 н.п. та Дніпропетровській - 6 н.п., які були знеструмлені протягом 18-21 квітня. Станом на 7 год. 25 квітня залишаються знеструмленими 8 населених пунктів у Одеській області", - йдеться в повідомленні.

Бригади обленерго продовжують роботи з відновлювання електропостачання.

Нагадаємо, що внаслідок погіршення погодних умов (дощів з мокрим снігом, налипання мокрого снігу та поривів вітру до 15-20 м/с) через спрацювання систем захисту та обриви ліній електропередач кілька сотень населених пунктів в Україні залишилися без світла.

Як повідомляв УНН 24 квітня, внаслідок негоди в Україні залишаються знеструмленими 22 населених пункти.

Також зима повернулась до Львова.