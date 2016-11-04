Без отопления в Одесской области остался целый город

Чтобы согреть 10 тыс. жителей города, сотрудники ГосЧС развернули пункты обогрева, находятся они возле женского монастыря и на детской площадке за городским рынком.

Пункты обогрева работают круглосуточно. За первые сутки работы в них обогрелось более 40 человек.

Причина отсутствия тепла в том, что компания "Нафтогаз Украины" отказалась поставлять голубое топливо теплоснабжающему коммунальному предприятию "Одесская ТЭЦ-2", пока они не признают долги коммерческого ООО "Теплодарэнерго", что обогревало город в течение двух последних лет. В свою очередь мэр города говорит, что признание долгов заведет город в долговую яму. На расширенном заседании Одесской ОГА по подготовке области к отопительному сезону решили, что проблему надо решать на государственном уровне.