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15 марта, 19:03 • 113952 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163028 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135838 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128498 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111778 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104901 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101038 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133678 просмотра

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14 марта, 19:57 • 131475 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127779 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Без отопления в Одесской области остался целый город

Без отопления в Одесской области остался целый город

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одесской области без теплоснабжения остался г. Теплодар. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Чтобы согреть 10 тыс. жителей города, сотрудники ГосЧС развернули пункты обогрева, находятся они возле женского монастыря и на детской площадке за городским рынком.

Пункты обогрева работают круглосуточно. За первые сутки работы в них обогрелось более 40 человек.

Причина отсутствия тепла в том, что компания "Нафтогаз Украины" отказалась поставлять голубое топливо теплоснабжающему коммунальному предприятию "Одесская ТЭЦ-2", пока они не признают долги коммерческого ООО "Теплодарэнерго", что обогревало город в течение двух последних лет. В свою очередь мэр города говорит, что признание долгов заведет город в долговую яму. На расширенном заседании Одесской ОГА по подготовке области к отопительному сезону решили, что проблему надо решать на государственном уровне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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