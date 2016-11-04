Без опалення на Одещині залишилося ціле місто
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одеській області без теплопостачання залишилося м.Теплодар. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Аби зігріти 10 тис. мешканців міста, ДСНС розгорнули пункти обігріву, знаходяться вони біля жіночого монастиря і на дитячому майданчику за міським ринком.
Пункти обігріву працюють цілодобово. За першу добу роботи в них обігрілося більше 40 осіб.
Причина відсутності тепла у тому, що компанія “Нафтогаз України” відмовилася постачати блакитне паливо теплопостачальному комунальному підприємству “Одеська ТЕЦ-2”, поки вони не визнають борги комерційного ТОВ “Теплодаренерго”, що обігрівало місто протягом двох останніх років. У свою чергу мер міста каже, що визнання боргів заведе місто у боргову яму. На розширеному засіданні в Одеській ОДА щодо підготовки області до опалювального сезону вирішили, що проблему треба вирішувати на державному рівні.