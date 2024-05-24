Без "ограниченно годных": Минздрав объяснил новые правила мобилизации

"Ограниченно годный" - это диагноз, который функционировал для мирного времени. Главное слово было "годный", а "ограниченно" - это вопрос в том, что определяли куда должен человек быть призван, какую функцию он может выполнять в рядах ВСУ. Сейчас этот вопрос просто более четко урегулирован. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Когда мы говорим о военно-врачебных комиссиях, мы должны понять зачем это делается. Это не тотальный скрининг лиц мужского пола с 25 до 60 лет. Это вопрос в том, что это определение определенных показателей здоровья, которые нужны для военных, чтобы понять куда направить человека выполнить свой конституционный долг во время ведения в страны военного положения - сказал Ляшко.

Детали

По его словам, "ограниченно годный" - это диагноз, который функционировал для мирного времени.

"Ограниченно годный" - это диагноз, который функционировал для мирного времени. Главное слово было "годный", а "ограниченно" - это вопрос в том, что определяли куда должен человек быть призван, какую функцию он может сделать в рядах ВСУ для того, чтобы выполнить свой конституционный долг. Сейчас этот вопрос просто более четко урегулирован и определено "не годны", то есть это военные в консультации с медиками определили определенные состояния болезни, когда человек не сможет помочь в ВСУ", - пояснил Ляшко.

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Так же, по его словам, военные в консультации с медиками определили состояния, сказали, что человек "годен", но есть годный и плюс еще минимум четыре разбивки, которые сегодня есть у военных, которые говорят: "Да, годен, будешь штурмовиком. Пригоден, например, будешь работать в ТЦК, пригоден - работать в силах логистики".

"То есть везде нужны люди. И я здесь кризиса такого не вижу, поэтому это я лично поддерживаю", - сказал Ляшко.

Дополнение

2 апреля Президент Владимир Зеленский подписал закон № 10313 об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту. Документ также отменяет статус "ограниченно годный", отныне есть только две категории "годный" и "непригодный" к военной службе.

Во время мобилизации или военного положения срок действия справки с заключением о пригодности к военной службе составляет один год.