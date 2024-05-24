Без "обмежено придатних": МОЗ пояснило нові правила мобілізації

"Обмежено придатний" - це діагноз, який функціонував для мирного часу. Головне слово було "придатний", а "обмежено" - це питання в тому, що визначали куди повинна людина бути призвана, яку функцію вона може виконувати в лавах ЗСУ. Зараз це питання просто більш чітко врегульовано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Коли ми говоримо про військово-лікарські комісії, ми повинні зрозуміти навіщо це робиться. Це не є тотальний скринінг осіб чоловічої статі з 25 до 60 років. Це питання в тому, що це визначення певних показників здоров’я, які потрібні для військових, щоб зрозуміти куди направити людину виконати свій конституційний обов’язок під час ведення в країни воєнного стану - сказав Ляшко.

Деталі

За його словами, "обмежено придатний" - це діагноз, який функціонував для мирного часу.

"Обмежено придатний" – це діагноз, який функціонував для мирного часу. Головне слово було "придатний", а "обмежено" - це питання в тому, що визначали куди повинна людина бути призвана, яку функцію вона може зробити в лавах ЗСУ для того, щоб виконати свій конституційний обов’язок. Зараз це питання просто більш чітко врегульовано і визначено "не придатні", тобто це військові в консультації з медиками визначили певні стани хвороби, коли людина не зможе допомогти в ЗСУ", - пояснив Ляшко.

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Так само, за його словами, військові в консультації з медиками визначили стани, сказали, що людина "придатна", але є придатний і плюс ще мінімум чотири розбивки, які сьогодні є у військових, які говорять: "Так, придатний, будеш штурмовиком. Придатний, наприклад, будеш працювати в ТЦК, придатний – працювати в силах логістики".

"Тобто скрізь потрібні люди. І я тут кризи такої не бачу, тому це я особисто підтримую", - сказав Ляшко.

Доповнення

2 квітня Президент Володимир Зеленський підписав закон № 10313 про забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист. Документ також скасовує статус "обмежено придатний", відтепер є лише дві категорії "придатний" і "непридатний" до військової служби.

Під час мобілізації або воєнного стану строк дії довідки з висновком щодо придатності до військової служби становить один рік.