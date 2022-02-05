Без крыши над головой: в Грузии сильная непогода
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Непогода в Грузии - ветер сорвал крышу с дома престарелых в селе Бодисхеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал Грузии.
Детали
Ураганный ветер сорвал сегодня крышу с дома престарелых в селе Бодисхеве Сигнахского муниципалитета.
Во время инцидента никто не пострадал. Сумму нанесенного ущерба устанавливают представители мэрии. По их словам, на приюте смонтируют временную кровлю. Работы начнутся сразу после того, как из резервного фонда выделят необходимые средства.
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"Мы постараемся помочь этому учреждению и решить проблему в кратчайшие сроки", — сказал заместитель мэра Сигнахи Давид Дургллишвили.
По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут сохраняться на всей территории Грузии до 6 февраля. Наряду с сильным ветром, в некоторых районах страны идут дожди, в горных районах - интенсивный снегопад, а на Черноморском побережье - шторм.
Напомним
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