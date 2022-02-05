Без даху над головою: у Грузії сильна негода
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Негода в Грузії – вітер зірвав дах із будинку пристарілих в селі Бодісхеві. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал Грузії.
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Ураганний вітер зірвав сьогодні дах із будинку пристарілих в селі Бодісхеві Сігнахського муніципалітету.
Під час інциденту ніхто не постраждав. Суму завданих збитків встановлюють представники мерії. За їхніми словами, на притулку змонтують тимчасову покрівлю. Роботи почнуться одразу після того, як із резервного фонду виділять необхідні кошти.
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«Ми намагатимемося допомогти цій установі та вирішити проблему в найкоротші терміни», — сказав заступник мера Сігнахі Давид Дургллішвілі.
За прогнозами синоптиків, несприятливі погодні умови зберігатимуться на всій території Грузії до 6 лютого. Поряд із сильним вітром, у деяких районах країни йдуть дощі, у гірських районах – інтенсивний снігопад, а на Чорноморському узбережжі – шторм.
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