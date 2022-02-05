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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Без даху над головою: у Грузії сильна негода

Без даху над головою: у Грузії сильна негода

Київ • УНН

 • 16622 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Негода в Грузії – вітер зірвав дах із будинку пристарілих в селі Бодісхеві. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал Грузії.

Деталі

Ураганний вітер зірвав сьогодні дах із будинку пристарілих в селі Бодісхеві Сігнахського муніципалітету. 

Під час інциденту ніхто не постраждав. Суму завданих збитків встановлюють представники мерії. За їхніми словами, на притулку змонтують тимчасову покрівлю. Роботи почнуться одразу після того, як із резервного фонду виділять необхідні кошти.

Цитата

«Ми намагатимемося допомогти цій установі та вирішити проблему в найкоротші терміни», — сказав заступник мера Сігнахі Давид Дургллішвілі.

За прогнозами синоптиків, несприятливі погодні умови зберігатимуться на всій території Грузії до 6 лютого. Поряд із сильним вітром, у деяких районах країни йдуть дощі, у гірських районах – інтенсивний снігопад, а на Чорноморському узбережжі – шторм.

Нагадаємо

У Грузії території музею вкрали бронзову скульптуру богині. 

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