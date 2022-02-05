У Грузії території музею вкрали бронзову скульптуру богині
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. У Грузії невідомі вкрали бронзову скульптуру колхідської богині з території державного історико-архітектурного музею Дадіані у Зугдіді. Про це повідомляє місцева агенція OdishiNews, передає УНН.
Деталі
Співробітники музею виявили зникнення під час ранкового обходу. Про факт негайно повідомили поліцію.
“Статуя зникла. Ми звернулися до поліції, вони вже розпочали слідчі заходи. Наскільки мені відомо, експертизу на місці вже завершено і відбувається огляд камер”, — сказав директор музею Давид Окуджава.
В адміністрації журналістам також розповіли, що це не перший подібний випадок. Якийсь час тому статую пошкодили вандали. Незабаром факт повторився. Тоді біля скульптури знайшли записку, де зловмисники пояснювали, що борються з ідолопоклонством.
Додамо
Бронзову скульптуру “Колхіш Нана” було встановлено в саду музею Дадіані у 2018 році. Вона є копією фігурки, знайденої археологами під час розкопок у селі Цаїші Зугдідського муніципалітету у 2005 році. Артефакт відноситься до першої половини VIII століття до н. е. Вважається, що прообразом колхідської богині була фригійська богиня Кібела.
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