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В Грузии территории музея украли бронзовую скульптуру богини

В Грузии территории музея украли бронзовую скульптуру богини

Киев • УНН

 • 15352 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Грузии неизвестные украли бронзовую скульптуру колхидской богини с территории государственного историко-архитектурного музея Дадиани в Зугдиди. Об этом сообщает местное агентство OdishiNews, передает УНН.

Детали

Сотрудники музея обнаружили пропажу во время утреннего обхода. О факте немедленно сообщили в полицию.

"Статуя исчезла. Мы обратились в полицию, они уже начали следственные мероприятия. Насколько мне известно, экспертиза на месте уже завершена и происходит осмотр камер”, — сказал директор музея Давид Окуджава.

В администрации журналистам также рассказали, что это не первый подобный случай. Некоторое время назад статую повредили вандалы. Вскоре факт повторился. Тогда возле скульптуры нашли записку, где злоумышленники объясняли, что борются с идолопоклонством.

Добавим

Бронзовую скульптуру “Колхиш Нана” была установлена в саду музея Дадиани в 2018 году. Она является копией фигурки, найденной археологами во время раскопок в селе Цаиши Зугдидского муниципалитета в 2005 году. Артефакт относится к первой половине VIII века до н. е. Считается, что прообразом колхидской богини была фригийская богиня Кибела.

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