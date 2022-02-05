В Грузии территории музея украли бронзовую скульптуру богини
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. В Грузии неизвестные украли бронзовую скульптуру колхидской богини с территории государственного историко-архитектурного музея Дадиани в Зугдиди. Об этом сообщает местное агентство OdishiNews, передает УНН.
Детали
Сотрудники музея обнаружили пропажу во время утреннего обхода. О факте немедленно сообщили в полицию.
"Статуя исчезла. Мы обратились в полицию, они уже начали следственные мероприятия. Насколько мне известно, экспертиза на месте уже завершена и происходит осмотр камер”, — сказал директор музея Давид Окуджава.
В администрации журналистам также рассказали, что это не первый подобный случай. Некоторое время назад статую повредили вандалы. Вскоре факт повторился. Тогда возле скульптуры нашли записку, где злоумышленники объясняли, что борются с идолопоклонством.
Добавим
Бронзовую скульптуру “Колхиш Нана” была установлена в саду музея Дадиани в 2018 году. Она является копией фигурки, найденной археологами во время раскопок в селе Цаиши Зугдидского муниципалитета в 2005 году. Артефакт относится к первой половине VIII века до н. е. Считается, что прообразом колхидской богини была фригийская богиня Кибела.
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