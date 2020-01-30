У Швеції вкрали більше десятка скульптур Сальвадора Далі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З виставки, що проходила в галереї Couleur в Стокгольмі, злочинці викрали від 10 до 12 бронзових скульптур і гравюр іспанського художника Сальвадора Далі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Aftonbladet.
"Художній переворот стався в галереї Couleur у ніч на 30 січня. Злодії залишили галерею і прихопили з собою 10-12 скульптур відомого художника Сальвадора Далі", - повідомили у виданні.
Повідомляється, що злочинцям не вдасться продати ці скульптури, так як зараз арт-ринок серйозно контролюється як в Швеції, так і в усьому світі, тому Інтерпол відразу дізнається про це.
Однак є версія, що злочинцям замовили вкрасти скульптури для чиєїсь приватної колекції.
Нагадаємо, з художньої галереї в Сан-Франциско злодії викрали гравюру відомого іспанського художника Сальвадора Далі "Палаюча жирафа". Для цього зловмисникам знадобилося всього 32 секунди.