В Швеции украли больше десятка скульптур Сальвадора Дали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. С выставки, проходившей в галерее Couleur в Стокгольме, преступники похитили от 10 до 12 бронзовых скульптур и гравюр испанского художника Сальвадора Дали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Aftonbladet.
“Художественный переворот произошел в галереи Couleur в ночь на 30 января. Воры покинули галерею и прихватили с собой 10-12 скульптур известного художника Сальвадора Дали”, — сообщили в издании.
Сообщается, что преступникам не удастся продать эти скульптуры, так как сейчас арт-рынок серьезно контролируется как в Швеции, так и во всем мире, поэтому Интерпол сразу узнает о пропаже.
Однако есть версия, что преступникам заказали украсть скульптуры для чьей-то личной коллекции.
Напомним, из художественной галереи в Сан-Франциско воры похитили гравюру известного испанского художника Сальвадора Дали “Горящая жирафа”. Для этого злоумышленникам понадобилось всего 32 секунды.