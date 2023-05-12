Впервые за 7 лет: певица Beyonce отправилась в сольный тур
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Впервые за 7 лет Beyonce отправилась в тур. Так в Стокгольме 10 мая стартовал Renaissance World Tour, сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
The Guardian отмечает, что в рамках тура звезда даст 57 концертов. Ожидается, что сумма выручки от них достигнет 2,4 миллиарда долларов. Тур закончится в сентябре в Новом Орлеане.
На данный момент певица исполнила 59 песен и сменила 8 концертных нарядов за время трехчасового шоу в Стокгольме, где и начался ее тур.
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Сценические костюмы и образы были эксклюзивными для Beyonce и ее балета. Они были созданы известными брендами David Koma, Loewe, Coperni, Mugler, Balmain, Courrèges, Alexander McQueen. А вот среди украшений на звезде были серьги Tiffany & Co. Некоторые боди певицы созданы с учетом винтажных кутюрных коллекций брендов.
Во время одного из выступлений Бейонсе дополнила серебристый наряд от Loewe серебряными шляпками от украинского бренда головных уборов Ruslan Baginskiy, основанного дизайнером Русланом Багинским.
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