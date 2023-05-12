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Вперше за 7 років: співачка Beyonce вирушила у сольний тур

Вперше за 7 років: співачка Beyonce вирушила у сольний тур

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. Вперше за 7 років американська виконавиця Beyonce вирушила у тур. Так у Стокгольмі 10 травня стартував Renaissance World Tour, повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі 

The Guardian зазначає, що у рамках туру зірка дасть 57 концертів. Очікується, що сума виторгу від них сягатиме 2,4 мільярда доларів. Тур закінчиться у вересні виступом у місті Новий Орлеан. 

Наразі співачка виконала 59 пісень та змінила 8 концертних вбраннів за час тригодинного шоу у Стокгольмі, де й почався її тур.

Додатково

Сценічні костюми та образи були ексклюзивними для Beyonce та її балету. Вони були створені відомими брендами David Koma, Loewe, Coperni, Mugler, Balmain, Courrèges, Alexander McQueen. А от серед прикрас на зірці були сережки Tiffany & Co. Деякі боді співачки створені з урахуванням вінтажних кутюрних колекцій брендів.

Під час одного з виступів Бейонсе доповнила сріблясте вбрання від Loewe срібними капелюшками від українського бренду головних уборів Ruslan Baginskiy, заснованого дизайнером Русланом Багінським.

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