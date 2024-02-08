Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Беспорядки в Космаче, что на Ивано-Франковщине, вызвали фейковые сообщения в соцсетях, за которыми стоят российские спецслужбы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В ведомстве отмечают, что антимобилизационная истерия в соцсетях инспирирована российскими спецслужбами

Их цель - раскол украинского общества и дестабилизация украинского тыла - подчеркнули в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что причиной драки в Космаче стали фейковые сообщения о том, что планируется раздача повесток приезжими женщинами.

В итоге в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что мобилизация - жизненно необходимый процесс. Без достаточного количества личного состава на фронте невозможно сдержать российский натиск.

Аналитики отмечают, что цель России - полностью уничтожить Украину, но чтобы достичь этого россиянам сначала нужна военная победа.

Контекст

Накануне, 6 февраля, в Космаче на Ивано-Франковщине местные жители избили двух женщин и 6-летнего ребенка из-за якобы того, что одна из женщин наводчицей военкомата и сдаст в ТЦК информацию о местных мужчинах.

По факту избиения правоохранители начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Напомним

Полиция в Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, как произошел в Космаче.

Начальник сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив заявил, что полиция несет усиленный вариант несения службы и в дальнейшем будет нести службу на таких участках, где это возможно, в таких общинах.