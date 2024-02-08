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Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 13:21  •  12926 просмотра

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В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

Беспорядки в Космаче, что на Ивано-Франковщине, вызвали фейковые сообщения в соцсетях, за которыми стоят российские спецслужбы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН

Детали 

В ведомстве отмечают, что антимобилизационная истерия в соцсетях инспирирована российскими спецслужбами

 Их цель - раскол украинского общества и дестабилизация украинского тыла

- подчеркнули в Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что причиной драки в Космаче стали фейковые сообщения о том, что планируется раздача повесток приезжими женщинами.

В итоге в Центре стратегических коммуникаций подчеркивают, что мобилизация - жизненно необходимый процесс. Без достаточного количества личного состава на фронте невозможно сдержать российский натиск.

Аналитики отмечают, что цель России - полностью уничтожить Украину, но чтобы достичь этого россиянам сначала нужна военная победа.

Контекст 

Накануне, 6 февраля, в Космаче на Ивано-Франковщине местные жители избили двух женщин и 6-летнего ребенка из-за якобы того, что одна из женщин наводчицей военкомата и сдаст в ТЦК информацию о местных мужчинах.

По факту избиения правоохранители начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).

Напомним

Полиция в Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, как произошел в Космаче. 

Начальник сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив заявил, что полиция несет усиленный вариант несения службы и в дальнейшем будет нести службу на таких участках, где это возможно, в таких общинах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
ivano-frankovskИвано-Франковск
Заворушення у Космачі викликані фейками про ТЦК, які поширили спецслужби рф - Центр стратегічних комунікацій
Unrest in Kosmach is caused by fakes about the TCC spread by Russian special services - Center for Strategic Communications
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Беспорядки в Космаче вызваны фейками о ТЦК, которые распространили спецслужбы рф - Центр стратегических коммуникаций

В Космаче местные жители избили женщин и ребенка из-за фейковых сообщений в социальных сетях о вручении повесток женщинам, которые, вероятно, были распространены российскими спецслужбами с целью дестабилизации ситуации в Украине.

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