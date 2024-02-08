Заворушення у Космачі викликані фейками про ТЦК, які поширили спецслужби рф - Центр стратегічних комунікацій
Київ • УНН
У Космачі місцеві жителі побили жінок і дитину через фейкові повідомлення в соціальних мережах про вручення повісток жінкам, які, ймовірно, були поширені російськими спецслужбами з метою дестабілізації ситуації в Україні.
Заворушення у Космачі, що на Івано-Франківщині, спричини фейкові повідомлення у соцмережах, за якими стоять російські спецслужби. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
У відомстві наголошують, що антимобілізаційна істерія в соцмережах інспірована російськими спецслужбами
Їх мета – розкол українського суспільства та дестабілізація українського тилу
Зазначається, що причиною бійки у Космачі стали фейкові повідомлення про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками.
У підсумку в Центрі стратегічних комунікацій підкреслюють, що мобілізація – життєво необхідний процес. Без достатньої кількості особового складу на фронті неможливо стримати російський натиск.
Аналітики наголошують, що мета росії – повністю знищити Україну, але щоб досягти цього росіянам спочатку потрібна воєнна перемога.
Контекст
Напередодні, 6 лютого, у Космачі на Івано-Франківщині місцеві мешканці побили двох жінок та 6 річну дитину через нібито те, що одна з жінок навідницею військкомату й здасть у ТЦК інформацію про місцевих чоловіків.
За фактом побиття правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб).
Нагадаємо
Поліція в Івано-Франківській області збирається працювати з людьми, щоб не допускати надалі таких випадків, як стався у Космачі.
Начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків заявив, що поліція несе посилений варіант несення служби і надалі буде нести службу на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах.