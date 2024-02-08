Скандал у Космачі: поліція Івано-Франківщини збирається працювати з людьми, щоб не допускати у подальшому таких випадків
Київ • УНН
Поліція Івано-Франківської області працюватиме з місцевими громадами, щоб запобігти подальшим інцидентам, подібним до того, що сталося у Космачі.
Поліція в Івано-Фрвнківській області збирається працювати з людьми, щоб не допускати у подальшому таких випадків, як стався у Космачі, де жінка поскаржилася, що її з маленькою донькою побила група розлючених жінок, які вирішили, що вона нібито співпрацює з ТЦК. Про це заявив начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків в ефірі Радіо Свобода, пише УНН.
Поліція несе посилений варіант несення служби і в подальшому буде нести службу на таких ділянках, де це можливо, у таких громадах, і буде працювати з людьми, і також із громадою, щоб не допускати у подальшому таких випадків
Він додав, що слідство триває, у його межах будуть встановлені всі обставини і всі особи, причетні до цієї події. За його словами, учасники інциденту - місцеві жителі.
"Це все місцеві жителі, поліція наразі з ними працює, і вже пізніше ми дамо більшу інформацію щодо тих осіб, які брали участь у цих хуліганських діях", - зазначив Яцків.
Він вказав також, що "це було стихійне зібрання людей, які перекрили цю ділянку дороги", і це тривало певний період часу, після спілкування з правоохоронцями, учасники зібрання розійшлися.
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