Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев
Полиция Ивано-Франковской области будет работать с местными громадами, чтобы предотвратить дальнейшие инциденты, подобные тому, что произошло в Космаче.
С начала полномасштабного вторжения россияне повредили в Украине 902 памятника культурного наследия
С февраля 2022 года российские войска повредили более 900 объектов культурного наследия Украины, включая памятники, архитектуру и исторические здания в 17 регионах.
В россии отказали в регистрации на выборах оппоненту путина, который открыто выступает против войны в Украине
Центральная избирательная комиссия россии отказала Борису Надеждину, политику, который открыто выступает против войны в Украине, в регистрации на президентских выборах.
Удар американского беспилотника уничтожил лидера иракской группировки, который стоял за смертельным нападением на американскую базу
В результате удара американского беспилотника в Багдаде погиб командир иракской группировки "Катаиб Хезболла", который отвечал за планирование и участие в атаках на американские войска в регионе.
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
Генеральная прокуратура передала дело о вероятной схеме хищения средств при закупке министерством обороны боеприпасов у "Львовского арсенала" в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.
Нардепу Шуфричу сообщили о новом подозрении за финансирование росгвардии в Крыму
Народному депутату Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении в финансировании росгвардии в Крыму путем выплаты им сотен тысяч российских рублей ежемесячно за охрану его недостроенного оздоровительного центра, расположенного в Крыму.
Германия отправила в Красное море фрегат "Гессен" для участия военной миссии ЕС
Немецкий фрегат "Гессен" был отправлен в Красное море для участия в предстоящей военно-морской миссии ЕС по защите торговых судов от нападений хуситов в Йемене.
В Киевской области, после пожара в частном доме нашли тело мужчины
Тело пожилого мужчины было найдено в частном доме в Белой Церкви Киевской области после того, как вспыхнул пожар, и женщина, которая нашла своего бывшего мужа без сознания, вызвала полицию и врачей, которые констатировали его смерть.
В Украине запустили еще две газовые скважины: дают 550 тыс. кубов газа в сутки
Группа Нафтогаз сообщила, что две новые газовые скважины, запущенные в Украине на этой неделе, дают 550 000 кубометров газа в сутки.
ООН расследует, как Северная Корея получила миллиарды долларов с помощью кибератак для развития своей ядерной программы
Следователи ООН установили, что Северная Корея заработала 3 миллиарда долларов с помощью 58 кибератак на криптовалютные компании в период с 2017 по 2023 год, чтобы помочь финансировать свою программу создания ядерного оружия.