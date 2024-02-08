Скандал в Космаче: полиция Ивано-Франковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев

Полиция в Ивано-Фрвнковской области собирается работать с людьми, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев, как произошел в Космаче, где женщина пожаловалась, что ее с маленькой дочкой избила группа разъяренных женщин, которые решили, что она якобы сотрудничает с ТЦК. Об этом заявил начальник сектора коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив в эфире Радио Свобода, пишет УНН.

Полиция несет усиленный вариант несения службы и в дальнейшем будет нести службу на таких участках, где это возможно, в таких громада, и будет работать с людьми, и также с общиной, чтобы не допускать в дальнейшем таких случаев - сказал Яцкив.

Он добавил, что следствие продолжается, в его рамках будут установлены все обстоятельства и все лица, причастные к этому событию. По его словам, участники инцидента - местные жители.

"Это все местные жители, полиция сейчас с ними работает, и уже позже мы дадим большую информацию о тех лицах, которые принимали участие в этих хулиганских действиях", - отметил Яцкив.

Он указал также, что "это было стихийное собрание людей, которые перекрыли этот участок дороги", и это продолжалось определенный период времени, после общения с правоохранителями участники собрания разошлись.

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