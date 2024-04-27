Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

В российской белгородской области во время атаки дрона-камикадзе пострадали пять человек. Об этом сообщил губернатор региона вячеслав гладков, передает УНН.

По словам гладкова, беспилотник атаковал село вознесеновка в шебекинском округе.

Среди пострадавших - 17-летняя девушка, которая получила осколочные ранения спины и руки, она госпитализирована. Водитель одной из поврежденных машин находится в тяжелом состоянии с осколочным ранением головы.

Также в результате взрыва повреждения получили три автомобиля.

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