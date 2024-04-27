Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
  •  55773 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
  •  62107 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  137485 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  137488 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  137936 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  124221 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  87130 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  81946 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153603 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168102 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

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26 апреля 2024, 13:52  •  169735 просмотра
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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  205067 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  225293 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  364469 просмотра

Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

Пять человек, в том числе 17-летняя девушка, получили ранения в результате атаки беспилотника-камикадзе, который повредил три автомобиля в селе вознесеновка в белгородской области россии.

Новости Мира •   •  7461 просмотра
Беспилотника атаковал российскую белгородскую область: губернатор сообщает о 5 пострадавших

Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Австралия предоставит Украине беспилотники стоимостью $32,5 млн и большую партию переносных зенитно-ракетных комплексов RBS-70 на десятки миллионов долларов.

Война •   •  15540 просмотра
Австралия предоставит Украине БПЛА на сумму 32,5 млн долларов и большую партию ПЗРК RBS-70

Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Каштаны - символ Киева и неотъемлемая часть столичных пейзажей - цветут в городе, создавая особую атмосферу своими цветущими аллеями.

Общество •   •  16128 просмотра
Каштаны расцвели в Киеве: фото цветущего города

Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель

52-летний гражданский водитель грузовика получил тяжелые ранения, когда вражеский беспилотник попал в его грузовик вблизи Волчанска Харьковской области.

Война •   •  16931 просмотра
Российский FPV-дрон попал в грузовик на Харьковщине, ранен водитель

Плетенчук о ситуации в Крынках: продолжаем удерживать этот участок

Украинские войска отбили четыре российские атаки в Крынках Херсонской области и продолжают удерживать этот район.

Война •   •  16362 просмотра
Плетенчук о ситуации в Крынках: продолжаем удерживать этот участок

В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших

Российские военные выпустили ракету по Херсону, попав и частично разрушив учебное заведение в Корабельном районе, хотя никто из гражданских не пострадал.

Война •   •  15749 просмотра
В Херсоне россияне ракетой всадили по учебному заведению, без пострадавших

ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

Председатель Броварской районной государственной администрации Владимир Майбоженко был взят под стражу на 2 месяца за то, что спровоцировал ДТП с четырьмя жертвами в состоянии алкогольного опьянения.

Криминал и ЧП •   •  13451 просмотра
ДТП в Броварах с пострадавшими: суд отправил Майбоженко под стражу

На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук

Гуманитарная ситуация на левом берегу Херсонской области достаточно сложная: российские оккупанты пренебрегают правилами, жестоко обращаются с местными жителями, ограничивают их передвижение, принудительно депортируют и грабят их дома.

Война •   •  13510 просмотра
На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения для получения более высокого уровня образования, чем предыдущий, а также докторанты, интерны и некоторые преподаватели получат отсрочку от мобилизации согласно новому закону в Украине.

Общество •   •  55773 просмотра
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу

Семеро мужчин заплатили 6-9 тысяч евро местному жителю, чтобы тот переправил их через украинско-румынскую границу на старом автомобиле УАЗ, но пограничники перехватили и задержали их.

Криминал и ЧП •   •  12191 просмотра
В Румынию на старой "буханке" за 9 тысяч евро: ГПСУ разоблачила еще одну схему побега уклонистов за границу