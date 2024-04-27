Безпілотника атакував російську бєлгородщину: губернатор повідомляє про 5 постраждалих
Київ • УНН
П'ятеро людей, в тому числі 17-річна дівчина, отримали поранення в результаті атаки безпілотника-камікадзе, який пошкодив три автомобілі в селі вознесенівка в бєлгородській області росії.
У російській білгородській області під час атаки дрона-камікадзе постраждали п'ятеро людей. Про це повідомив губернатор регіону в'ячеслав гладков, передає УНН.
За словами гладкова, безпілотник атакував село вознесенівка у шебекінському окрузі.
Серед постраждалих — 17-річна дівчина, яка отримала осколкові поранення спини та руки, її госпіталізовано. Водій однієї з пошкоджених машин перебуває у тяжкому стані з осколковим пораненням голови.
Також внаслідок вибуху пошкодження отримали три автомобілі.
На російській бєлгородщині вночі було "гучно": губернатор каже про "приліт"23.04.24, 11:39 • 20741 перегляд