Бескидским тоннелем за год прошли около 10 тыс. грузовых поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. С июня 2018 года через новый Бескидский тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"С июня 2018 года через новый (Бескидский - ред.) тоннель в направлении западных границ государства и обратно прошло 10,5 тыс. грузовых поездов общей численностью более 500 тыс. вагонов. Грузооборот в обоих направлениях составил почти 2,5 млрд тонно-километров брутто", - указали в УЗ.
Отмечается, что среди грузов, следующих через тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей и металлургической промышленности, а также грузы в контейнерах.
Кроме того, в пассажирском сообщении за год участком V Критского международного транспортного коридора в обоих направлениях прошло 8 тыс. 590 пассажирских и пригородных поездов.
"В первом квартале 2019 года среднесуточное количество грузовых поездов, следовавших через Бескидский тоннель перегоном Лавочное - Мукачево, почти на 19% превышает показатель первого квартала 2018 года", - говорится в сообщении.
По расчетам, окупаемость проекта приходится на 2042 год.
Напомним, 24 мая 2018 года в Украине открыли новый железнодорожный Бескидский тоннель.