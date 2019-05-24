Бескидським тунелем за рік пройшли близько 10 тис. вантажних поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. З червня 2018 року через новозбудований Бескидський тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
"Із червня 2018 року через новозбудований (Бескидський – ред.) тунель у напрямку західних кордонів держави та зворотно пройшло 10,5 тис. вантажних поїздів загальною кількістю понад 500 тис. вагонів. Вантажообіг в обох напрямках склав майже 2,5 млрд тонно-кілометрів брутто", - вказали в УЗ.
Зазначається, що серед вантажів, що прямують через тунель на експорт, переважає українська продукція гірничо-видобувної та металургійної промисловості, а також вантажі в контейнерах.
Окрім того, у пасажирському сполученні за рік ділянкою V Критського міжнародного транспортного коридору в обох напрямках пройшло 8 тис. 590 пасажирських та приміських поїздів.
"У першому кварталі 2019 року середньодобова кількість вантажних поїздів, що прямували через Бескидський тунель перегоном Лавочне — Мукачево, майже на 19% перевищує показник першого кварталу 2018 року", - йдеться в повідомленні.
За розрахунками, окупність проекту припадає на 2042 рік.
Нагадаємо, 24 травня 2018 року в Україні відкрили новозбудований залізничний Бескидський тунель.