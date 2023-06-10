Сильвио Берлускони снова госпитализирован. В этот раз для обследования на лейкемию

Детали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в пятницу в Милане для проведения плановых анализов на лейкемию, через несколько недель после того, как его выписали после длительного пребывания в больнице.

"Президент Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле для проведения плановых анализов в связи с известной гематологической патологией", - говорится в заявлении его врачей.

Это уже третий случай госпитализации 86-летнего лидера "Вперед, Италия!" за этот год.

Дополнение

Берлускони был госпитализирован 27 марта на три дня для проведения анализов, связанных с проблемами с сердцем. Он также попал в реанимацию 5 апреля после того, как страдал от сильной одышки и пробыл в больнице 45 дней. Врачи подтвердили, что во время этого пребывания он лечился от одного из видов хронической лейкемии.

"Это сложно, но я справлюсь ещё раз, я выживу", - прокомментировал Берлускони своё состояние 7 апреля в телефонном разговоре с главным редактором Il Giornale Аугусто Минзолини.

Находясь в больнице в апреле и мае, Берлускони выступал перед членами партии на конференции по видеосвязи и посылал сообщения сторонникам о том, что он готов вернуться к работе.

Премьер-министр Джорджия Мелони и вице-премьер-министр Маттео Сальвини посетили своего союзника по коалиции в больнице в мае и заявили, что он находится в "хорошем настроении" и "быстро выздоравливает".

В настоящее время нет назначенного преемника, готового заменить Берлускони на посту лидера "Вперед, Италия".

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