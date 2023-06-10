Сильвио Берлускони снова госпитализирован. В этот раз для обследования на лейкемию

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11571 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 53705 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 105858 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 105946 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 248908 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128930 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118672 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 361020 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83090 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135611 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163141 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119483 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 19366 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100081 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65391 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 248936 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284988 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 361038 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339900 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 388042 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65583 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 100267 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119698 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 163342 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77352 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Сильвио Берлускони снова госпитализирован. В этот раз для обследования на лейкемию

Киев • УНН

 • 313647 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Бывший премьер-министр Италии 86-летний Сильвио Берлускони в третий раз за год попал в больницу. На этот раз для проведения плановых анализов в связи с "гематологической патологией", пишет РоІітісо, передает УНН.

Сильвио Берлускони снова госпитализирован. В этот раз для обследования на лейкемию

Детали

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в пятницу в Милане для проведения плановых анализов на лейкемию, через несколько недель после того, как его выписали после длительного пребывания в больнице.

"Президент Сильвио Берлускони в настоящее время госпитализирован в больницу Сан-Раффаэле для проведения плановых анализов в связи с известной гематологической патологией", - говорится в заявлении его врачей.

Это уже третий случай госпитализации 86-летнего лидера "Вперед, Италия!" за этот год.

Дополнение

Берлускони был госпитализирован 27 марта на три дня для проведения анализов, связанных с проблемами с сердцем. Он также попал в реанимацию 5 апреля после того, как страдал от сильной одышки и пробыл в больнице 45 дней. Врачи подтвердили, что во время этого пребывания он лечился от одного из видов хронической лейкемии.

"Это сложно, но я справлюсь ещё раз, я выживу", - прокомментировал Берлускони своё состояние 7 апреля в телефонном разговоре с главным редактором Il Giornale Аугусто Минзолини.

Находясь в больнице в апреле и мае, Берлускони выступал перед членами партии на конференции по видеосвязи и посылал сообщения сторонникам о том, что он готов вернуться к работе.

Премьер-министр Джорджия Мелони и вице-премьер-министр Маттео Сальвини посетили своего союзника по коалиции в больнице в мае и заявили, что он находится в "хорошем настроении" и "быстро выздоравливает".

В настоящее время нет назначенного преемника, готового заменить Берлускони на посту лидера "Вперед, Италия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Я всегда был на стороне украинцев: Берлускони после скандала выразил поддержку Украине

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75