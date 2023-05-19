Колишній прем'єр-міністр Італії Берлусконі виписався з лікарні через 45 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі було виписано в п'ятницю з міланської лікарні, куди він надійшов понад шість тижнів тому з діагнозом лейкемія та інфекція легень, пише УНН з посланням на АР.
Деталі
86-річного медіа-магната-мільярдера забрали з лікарні Сан-Раффаеле, не зробивши жодних коментарів журналістам зовні.
Берлусконі помахав через зачинене вікно, коли його машина виїжджала з лікарні. Незабаром він прибув на свою віллу в передмісті Аркорі.
Берлусконі був госпіталізований 5 квітня і провів перші півтора тижня у реанімації, перш ніж його перевели до звичайної палати.
Після того, як минулого місяця його госпіталізували для лікування легеневої інфекції, лікарі виявили у нього хронічний мієломоноцитарний лейкоз, рідкісний тип раку крові.
Захворювання, яке вражає в основному людей похилого віку, починається в кровотворних клітинах кісткового мозку і переходить у кров. За словами лікарів, рак Берлусконі перебуває у стійкій хронічній фазі й ще не перейшов у гостру лейкемію.
Доповнення
Він є сенатором і президентом своєї правої партії Forza Italia, молодшим партнером у коаліційному уряді прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.
Берлусконі тричі був прем'єр-міністром у період з 1994 по 2011 рік, але набагато довше домінував у суспільному житті Італії, будучи бізнесменом та медіа-магнатом, а також завдяки тому, що володів футбольним клубом "Мілан".
Берлусконі перебував у лікарні протягом 11 днів через пневмонію, пов'язану з Covid, у вересні 2020 року після зараження вірусом під час відпустки на Сардинії. Він описав це як "можливо, найважче випробування в моєму житті".
У березні Берлусконі був госпіталізований до тієї ж міланської лікарні, де провів чотири дні.