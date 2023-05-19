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Бывший премьер-министр Италии Берлускони выписался из больницы через 45 дней

Бывший премьер-министр Италии Берлускони выписался из больницы через 45 дней

Киев • УНН

 • 579911 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был выписан в пятницу из миланской больницы, куда он поступил более шести недель назад с диагнозом лейкемия и инфекция легких, пишет УНН со ссылкой на АР.

Детали

86-летнего медиа-магната-миллиардера забрали из больницы Сан-Раффаэле, не сделав никаких комментариев журналистам снаружи.

Берлускони помахал через закрытое окно, когда его машина выезжала из больницы. Вскоре он прибыл на свою виллу в пригороде Аркори.

Берлускони был госпитализирован 5 апреля и провёл первые полторы недели в реанимации, прежде чем его перевели в обычную палату.

После того как в прошлом месяце его госпитализировали для лечения легочной инфекции, врачи обнаружили у него хронический миеломоноцитарный лейкоз, редкий тип рака крови.

Заболевание, которое поражает в основном пожилых людей, начинается в кроветворных клетках костного мозга и переходит в кровь. По словам врачей, рак Берлускони находится в устойчивой хронической фазе и еще не перешел в острую лейкемию.

Дополнение

Он является сенатором и президентом своей правой партии Forza Italia, младшим партнером в коалиционном правительстве премьер-министра Джорджии Мелони.

Берлускони трижды был премьер-министром в период с 1994 по 2011 год, но гораздо дольше доминировал в общественной жизни Италии, будучи бизнесменом и медиа-магнатом, а также благодаря тому, что владел футбольным клубом "Милан".

Берлускони находился в больнице в течение 11 дней из-за пневмонии, связанной с Covid, в сентябре 2020 года после заражения вирусом во время отпуска на Сардинии. Он описал это как "возможно, самое тяжелое испытание в моей жизни".

В марте Берлускони был госпитализирован в ту же миланскую больницу, где провел четыре дня.

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