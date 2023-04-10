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Лікарі розповіли про стан здоров'я Берлусконі

Лікарі розповіли про стан здоров'я Берлусконі

Київ • УНН

 • 913551 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Стан здоров’я колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі покращується. Лікарі висловлюють "обережний оптимізм", пише УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

«Впродовж останніх 48 годин спостерігалося поступове та постійне покращення функціональності органів, які контролюються. Циторедуктивна, антимікробна та протизапальна терапія дає очікувані результати, що дозволяє нам висловити обережний оптимізм», — заявили лікарі Альберто Зангрілло та Фабіо Цічері. 

Вони додали, що Берлусконі залишається у відділенні інтенсивної терапії Сан-Раффаеле.

Доповнення

86-річний медіа-магнат був терміново доставлений до міланської лікарні Сан-Раффаеле в середу 5 квітня та лікувався у відділенні інтенсивної терапії, що викликало припущення, що його життя може бути під загрозою, і привернуло до його ліжка потік родини та друзів. Пізніше лікарі виявили, що Берлусконі «впродовж деякого часу» страждав на хронічний мієломоноцитарний лейкоз (ХМЛ) і нещодавно у нього розвинулася легенева інфекція.

"Це складно, але я впораюся ще раз, я виживу", - прокоментував Берлусконі свій стан 7 квітня у телефонній розмові з головним редактором Il Giornale Аугусто Мінзоліні.

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