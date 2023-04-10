Лікарі розповіли про стан здоров'я Берлусконі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Стан здоров’я колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі покращується. Лікарі висловлюють "обережний оптимізм", пише УНН з посиланням на Reuters.
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«Впродовж останніх 48 годин спостерігалося поступове та постійне покращення функціональності органів, які контролюються. Циторедуктивна, антимікробна та протизапальна терапія дає очікувані результати, що дозволяє нам висловити обережний оптимізм», — заявили лікарі Альберто Зангрілло та Фабіо Цічері.
Вони додали, що Берлусконі залишається у відділенні інтенсивної терапії Сан-Раффаеле.
Доповнення
86-річний медіа-магнат був терміново доставлений до міланської лікарні Сан-Раффаеле в середу 5 квітня та лікувався у відділенні інтенсивної терапії, що викликало припущення, що його життя може бути під загрозою, і привернуло до його ліжка потік родини та друзів. Пізніше лікарі виявили, що Берлусконі «впродовж деякого часу» страждав на хронічний мієломоноцитарний лейкоз (ХМЛ) і нещодавно у нього розвинулася легенева інфекція.
"Це складно, але я впораюся ще раз, я виживу", - прокоментував Берлусконі свій стан 7 квітня у телефонній розмові з головним редактором Il Giornale Аугусто Мінзоліні.
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