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"Я виживу": Берлусконі прокоментував свою хворобу

"Я виживу": Берлусконі прокоментував свою хворобу

Київ • УНН

 • 702069 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що вірить, що подолає легеневу інфекцію, спричинену хронічним лейкозом, через яку його було госпіталізовано до реанімації, повідомила у п'ятницю італійська газета Il Giornale, передає УНН.

Цитата

"Це складно, але я впораюся ще раз, я виживу", - сказав 86-річний медіа-магнат у телефонній розмові з головним редактором Il Giornale Аугусто Мінзоліні.

"Мені вдалося навіть у делікатних і складних ситуаціях взяти себе в руки", - додав Берлусконі.

Газета опублікувала на першій шпальті фотографію Берлусконі із заголовком "Я не здамся".

Деталі

Медіамагнат і триразовий прем'єр провів другу ніч поспіль у реанімації в міланській лікарні Сан-Раффаеле, де його лікарі в четвер заявили, що у нього лейкемія, але рак клітин крові перебуває у "стійкій хронічній фазі". У середу Берлусконі був госпіталізований до відділення інтенсивної терапії.

Лікарі повідомили, що лейкемія, що вразила Берлусконі, зазвичай з'являється у людей похилого віку та характеризується збільшенням кількості лейкоцитів, відомих як моноцити.

Додамо

В останні роки Берлусконі страждав від численних проблем зі здоров'ям, включаючи хвороби серця та COVID-19 у 2020 році, внаслідок чого він був госпіталізований у критичному стані з пневмонією.

Протягом багатьох років він користується вживленим кардіостимулятором, а у 2016 році він переніс операцію на серці із заміни аортального клапана і кілька десятиліть тому переміг рак простати.

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