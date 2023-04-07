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"Я выживу": Берлускони прокомментировал свою болезнь

Киев • УНН

 • 702062 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что верит, что преодолеет легочную инфекцию, вызванную хроническим лейкозом, из-за которой он был госпитализирован в реанимацию, сообщила в пятницу итальянская газета Il Giornale, передает УНН.

Цитата

"Это сложно, но я справлюсь еще раз, я выживу", - сказал 86-летний медиа-магнат в телефонном разговоре с главным редактором Il Giornale Аугусто Минзолини.

"Мне удалось даже в деликатных и сложных ситуациях взять себя в руки", - добавил Берлускони.

Газета опубликовала на первой полосе фотографию Берлускони с заголовком "Я не сдамся".

Детали

Медиамагнат и трехкратный премьер провел вторую ночь подряд в реанимации в миланской больнице Сан-Раффаэле, где его врачи в четверг заявили, что у него лейкемия, но рак клеток крови находится в "устойчивой хронической фазе". В среду Берлускони был госпитализирован в отделение интенсивной терапии.

Врачи сообщили, что лейкемия, поразившая Берлускони, обычно появляется у пожилых людей и характеризуется увеличением количества лейкоцитов, известных как моноциты.

Добавим

В последние годы Берлускони страдал от многочисленных проблем со здоровьем, включая болезни сердца и COVID-19 в 2020 году, в результате чего он был госпитализирован в критическом состоянии с пневмонией.

В течение многих лет он пользуется имплантированным кардиостимулятором, а в 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и несколько десятилетий назад победил рак простаты.

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