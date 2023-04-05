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Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив у реанімацію

Експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив у реанімацію

Київ • УНН

 • 972196 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі було госпіталізовано в середу, повідомив його прессекретар. Він перебуває в реанімації через проблеми з диханням, пише УНН.

Деталі

86-річного триразового прем'єр-міністра було госпіталізовано до міланської лікарні Сан-Раффаеле, клініки, де він регулярно отримує допомогу, сказав прессекретар Паоло Еміліо Руссо. Він не підтвердив повідомлення LaPresse та Corriere della Sera про те, що Берлусконі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії.

Однак співбесідник агентства AFP підтвердив, що Берлусконі потрапив до реанімації через проблеми із серцем.

Італійське інформаційне агентство Ansa повідомило, що його госпіталізували вранці в середу і що його поточний стан «стабільний».

Що передувало

В останні роки Берлусконі мав низку проблем зі здоров'ям.

Берлусконі перебував у лікарні протягом 11 днів через пневмонію, пов'язану з Covid, у вересні 2020 року після того, як заразився вірусом під час відпустки на Сардинії, назвавши це «можливо, найважчим випробуванням у моєму житті».
Наступного року ускладнення, пов'язані з Covid, призвели до низки госпіталізацій.

У 2016 році він переніс операцію на серці із заміни аортального клапана і операцію на кишечнику через три роки та переміг рак простати.

Берлусконі, медіа-магнат, востаннє повернувся в політику на загальних виборах у вересні, виборовши місце в Сенаті через десять років після того, як йому заборонили обіймати державні посади через звинувачення в податковому шахрайстві.

Берлусконі залишається біля керма Forza Italia, правоцентристської партії, яку він створив, коли зайнявся політикою на початку 1990-х років, хоча повсякденне управління партією було залишено підлеглим.

Зовсім недавно він спричинив фурор, випустивши кілька коментарів про свого старого друга, володимира путіна, вихваляючись тим, що вони обмінялися привітаннями з днем народження, і звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у війні. Коментарі Берлусконі викликали роздратування проукраїнського уряду прем'єра Мелоні.

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