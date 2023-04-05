Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в среду, сообщил его пресс-секретарь. Он находится в реанимации из-за проблем с дыханием, пишет УНН.
Детали
86-летний трехкратный премьер-министр был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле, клинику, где он регулярно получает помощь, сказал пресс-секретарь Паоло Эмилио Руссо. Он не подтвердил сообщения LaPresse и Corriere della Sera о том, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии.
Однако собеседник агентства AFP подтвердил, что Берлускони попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.
Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что его госпитализировали утром в среду и что его текущее состояние «стабильное».
Что предшествовало
В последние годы Берлускони имел ряд проблем со здоровьем.
Берлускони находился в больнице в течение 11 дней из-за пневмонии, связанной с Covid, в сентябре 2020 года после того, как заразился вирусом во время отпуска на Сардинии, назвав это «возможно, самым тяжелым испытанием в моей жизни».
В следующем году осложнения, связанные с Covid, привели к ряду госпитализаций.
В 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и операцию на кишечнике через три года и победил рак простаты.
Берлускони, медиа-магнат, в последний раз вернулся в политику на всеобщих выборах в сентябре, завоевав место в Сенате через десять лет после того, как ему запретили занимать государственные должности из-за обвинений в налоговом мошенничестве.
Берлускони остается у руля Forza Italia, правоцентристской партии, которую он создал, когда занялся политикой в начале 1990-х годов, хотя повседневное управление партией было оставлено подчиненным.
Совсем недавно он произвел фурор, выпустив несколько комментариев о своем старом друге, владимире путине, хвастаясь тем, что они обменялись поздравлениями с днем рождения, и обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне. Комментарии Берлускони вызвали раздражение проукраинского правительства премьера Мелони.