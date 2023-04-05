Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию

ukru
Эксклюзив
12:17 • 24074 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 102794 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 130673 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 120309 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 134279 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116883 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131364 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125333 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109045 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102754 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 136214 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 118622 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 121194 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 116894 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

09:19 • 114818 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 213271 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 243881 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 183255 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 189072 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 224696 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 6756 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 78249 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 112068 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 120172 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135687 просмотра
Актуальное
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию

Киев • УНН

 • 972194 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в среду, сообщил его пресс-секретарь. Он находится в реанимации из-за проблем с дыханием, пишет УНН.

Детали

86-летний трехкратный премьер-министр был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле, клинику, где он регулярно получает помощь, сказал пресс-секретарь Паоло Эмилио Руссо. Он не подтвердил сообщения LaPresse и Corriere della Sera о том, что Берлускони находится в отделении интенсивной терапии.

Однако собеседник агентства AFP подтвердил, что Берлускони попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Итальянское информационное агентство Ansa сообщило, что его госпитализировали утром в среду и что его текущее состояние «стабильное».

Что предшествовало

В последние годы Берлускони имел ряд проблем со здоровьем.

Берлускони находился в больнице в течение 11 дней из-за пневмонии, связанной с Covid, в сентябре 2020 года после того, как заразился вирусом во время отпуска на Сардинии, назвав это «возможно, самым тяжелым испытанием в моей жизни».
В следующем году осложнения, связанные с Covid, привели к ряду госпитализаций.

В 2016 году он перенес операцию на сердце по замене аортального клапана и операцию на кишечнике через три года и победил рак простаты.

Берлускони, медиа-магнат, в последний раз вернулся в политику на всеобщих выборах в сентябре, завоевав место в Сенате через десять лет после того, как ему запретили занимать государственные должности из-за обвинений в налоговом мошенничестве.

Берлускони остается у руля Forza Italia, правоцентристской партии, которую он создал, когда занялся политикой в начале 1990-х годов, хотя повседневное управление партией было оставлено подчиненным.

Совсем недавно он произвел фурор, выпустив несколько комментариев о своем старом друге, владимире путине, хвастаясь тем, что они обменялись поздравлениями с днем рождения, и обвиняя президента Украины Владимира Зеленского в войне. Комментарии Берлускони вызвали раздражение проукраинского правительства премьера Мелони.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы