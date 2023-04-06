У Берлусконі лейкемія - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі діагностували лейкемію. Про це пише Corriere della Sera, інформує УНН.
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"Сільвіо Берлусконі страждає від серйозного захворювання крові: лейкемії", - пише видання.
Видання вказує на госпіталізацію Берлусконі напередодні до реанімації, як і на попередню госпіталізацію, яка тривала чотири дні. "Болі, які турбують його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями", - вказує видання.
Нагадаємо
5 квітня експрем'єр Італії Сільвіо Берлусконі потрапив у реанімацію.