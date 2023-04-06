У Берлускони лейкемия - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностировали лейкемию. Об этом пишет Corriere della Sera, информирует УНН.
Детали
"Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии", - пишет издание.
Издание указывает на госпитализацию Берлускони накануне в реанимацию, как и на предыдущую госпитализацию, которая длилась четыре дня. "Боли, которые беспокоят его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями", - указывает издание.
Напомним
5 апреля экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию.