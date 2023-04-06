У Берлускони лейкемия - СМИ

Детали

"Сильвио Берлускони страдает от серьезного заболевания крови: лейкемии", - пишет издание.

Издание указывает на госпитализацию Берлускони накануне в реанимацию, как и на предыдущую госпитализацию, которая длилась четыре дня. "Боли, которые беспокоят его, и пневмония последних нескольких дней на самом деле являются осложнениями", - указывает издание.

Напомним

5 апреля экс-премьер Италии Сильвио Берлускони попал в реанимацию.