Врачи рассказали о состоянии здоровья Берлускони
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Состояние здоровья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони улучшается. Врачи выражают "осторожный оптимизм", пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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«В течение последних 48 часов наблюдалось постепенное и постоянное улучшение функциональности контролируемых органов. Циторедуктивная, антимикробная и противовоспалительная терапия дает ожидаемые результаты, что позволяет нам выразить осторожный оптимизм», — заявили врачи Альберто Зангрилло и Фабио Цичери.
Они добавили, что Берлускони остается в отделении интенсивной терапии Сан-Раффаэле.
Дополнение
86-летний медиа-магнат был срочно доставлен в миланскую больницу Сан-Раффаэле в среду 5 апреля и лечился в отделении интенсивной терапии, что вызвало предположение, что его жизнь может быть под угрозой, и привлекло к его кровати поток семьи и друзей. Позже врачи обнаружили, что Берлускони «в течение некоторого времени» страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом (ХМЛ) и недавно у него развилась легочная инфекция.
"Это сложно, но я справлюсь еще раз, я выживу", - прокомментировал Берлускони свое состояние 7 апреля в телефонном разговоре с главным редактором Il Giornale Аугусто Минзолини.
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