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Сільвіо Берлусконі знову госпіталізований. Цього разу для обстеження на лейкемію

Київ • УНН

 • 313647 перегляди

КИЇВ. 10 червня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії 86-річний Сильвіо Берлусконі втретє за рік потрапив до лікарні. Цього разу для проведення планових аналізів у зв'язку з "гематологічною патологією", пише Рolitico, передає УНН.

Сільвіо Берлусконі знову госпіталізований. Цього разу для обстеження на лейкемію

Деталі

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі був госпіталізований в п'ятницю в Мілані для проведення планових аналізів на лейкемію, через кілька тижнів після того, як його виписали після тривалого перебування в лікарні.

"Президент Сильвіо Берлусконі в даний час госпіталізований в лікарню Сан-Раффаеле для проведення планових аналізів у зв'язку з відомою гематологічною патологією", - йдеться в заяві його лікарів.

Це вже третій випадок госпіталізації 86-річного лідера "Вперед, Італіє!" за цей рік.

Доповнення

Берлусконі був госпіталізований 27 березня на три дні для проведення аналізів, пов'язаних з проблемами з серцем. Він також потрапив до реанімації 5 квітня після того, як страждав від сильної задишки і пробув у лікарні 45 днів. Лікарі підтвердили, що під час цього перебування він лікувався від одного з видів хронічної лейкемії.

"Це складно, але я впораюся ще раз, я виживу", - прокоментував Берлусконі свій стан 7 квітня у телефонній розмові з головним редактором Il Giornale Аугусто Мінзоліні.

Перебуваючи в лікарні у квітні і травні, Берлусконі виступав перед членами партії на конференції по відеозв'язку і надсилав повідомлення прихильникам про те, що він готовий повернутися до роботи.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні та віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні відвідали свого союзника по коаліції в лікарні в травні і заявили, що він перебуває в "гарному настрої" і "швидко одужує".

Наразі немає призначеного наступника, готового замінити Берлусконі на посаді лідера "Вперед, Італіє".

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