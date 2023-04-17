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Госпіталізованого Берлусконі перевели з реанімації до звичайної палати

Госпіталізованого Берлусконі перевели з реанімації до звичайної палати

Київ • УНН

 • 647866 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі залишає відділення інтенсивної терапії лікарні Сан-Раффаеле в Мілані для переведення у звичайну палату, передає УНН з посиланням на ANSA.

Деталі

Після 12 днів в реанімації через легенву інфекцію Сільвіо Берлусконі переводять у звичайну палату у зв'язку з покращенням стану.

Паоло Берлусконі, який прибув до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, щоб відвідати свого брата, відповів "так", усміхаючись і киваючи тим, хто питав його про переведення італійського експрем'єра з відділення інтенсивної терапії.

З вікна машини він показав репортерам великий палець вгору, сказавши, що "все гаразд".

Доповнення

На посаді прем'єр-міністра Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. В останні роки у нього спостерігалось погіршення здоров'я.

Нагадаємо

86-річний медіа-магнат був терміново доставлений до міланської лікарні Сан-Раффаеле в середу 5 квітня та лікувався у відділенні інтенсивної терапії, що викликало припущення, що його життя може бути під загрозою, і привернуло до його ліжка потік родини та друзів. Пізніше лікарі виявили, що Берлусконі "впродовж деякого часу" страждав на хронічний мієломоноцитарний лейкоз (ХМЛ) і нещодавно у нього розвинулася легенева інфекція.

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