Госпіталізованого Берлусконі перевели з реанімації до звичайної палати
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі залишає відділення інтенсивної терапії лікарні Сан-Раффаеле в Мілані для переведення у звичайну палату, передає УНН з посиланням на ANSA.
Деталі
Після 12 днів в реанімації через легенву інфекцію Сільвіо Берлусконі переводять у звичайну палату у зв'язку з покращенням стану.
Паоло Берлусконі, який прибув до лікарні Сан-Раффаеле в Мілані, щоб відвідати свого брата, відповів "так", усміхаючись і киваючи тим, хто питав його про переведення італійського експрем'єра з відділення інтенсивної терапії.
З вікна машини він показав репортерам великий палець вгору, сказавши, що "все гаразд".
Доповнення
На посаді прем'єр-міністра Берлусконі очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік. В останні роки у нього спостерігалось погіршення здоров'я.
Нагадаємо
86-річний медіа-магнат був терміново доставлений до міланської лікарні Сан-Раффаеле в середу 5 квітня та лікувався у відділенні інтенсивної терапії, що викликало припущення, що його життя може бути під загрозою, і привернуло до його ліжка потік родини та друзів. Пізніше лікарі виявили, що Берлусконі "впродовж деякого часу" страждав на хронічний мієломоноцитарний лейкоз (ХМЛ) і нещодавно у нього розвинулася легенева інфекція.