Госпитализированного Берлускони перевели из реанимации в обычную палату
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покидает отделение интенсивной терапии больницы Сан-Раффаэле в Милане для перевода в обычную палату, передает УНН со ссылкой на ANSA.
Детали
После 12 дней в реанимации из-за легочной инфекции Сильвио Берлускони переводят в обычную палату в связи с улучшением состояния.
Паоло Берлускони, который прибыл в больницу Сан-Раффаэле в Милане, чтобы навестить своего брата, ответил "да", улыбаясь и кивая тем, кто спрашивал его о переводе итальянского экс-премьера из отделения интенсивной терапии.
Из окна машины он показал репортерам большой палец вверх, сказав, что "все в порядке".
Дополнение
На посту премьер-министра Берлускони возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год. В последние годы у него наблюдалось ухудшение здоровья.
Напомним
86-летний медиа-магнат был срочно доставлен в миланскую больницу Сан-Раффаэле в среду 5 апреля и лечился в отделении интенсивной терапии, что вызвало предположение, что его жизнь может быть под угрозой, и привлекло к его постели поток семьи и друзей. Позже врачи обнаружили, что Берлускони "в течение некоторого времени" страдал хроническим миеломоноцитарным лейкозом (ХМЛ) и недавно у него развилась легочная инфекция.