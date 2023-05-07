Госпіталізований Берлусконі зробив першу публічну заяву
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зробив свою першу публічну заяву після госпіталізації місяць тому, виступивши із відеозверненням до своєї політичної партії Forza Italia, передає УНН посилаючись на Gazzetta.
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Берлусконі, який з'явився на відео, сидячи за столом, встановленим усередині лікарні, в оточенні прапорів Італії та ЄС отримав оплески зали партійного з'їзду в Мілані. 86-річний триразовий колишній прем'єр-міністр та медіа-магнат зазначив, що вперше після госпіталізації одягнув піджак.
Берлусконі зробив стрибок у минуле, згадуючи свій зліт у політиці у 1994 році. Потім лідер Forza Italia повернувся до розмови про сьогодення, наголосивши на значущості своєї партії в урядовій більшості: "Ми є важливою і вірною опорою цієї більшості, ми є кістяком цього уряду. Ось чому ми знаходимося в полі, щоб його рішення були справді правильними, справедливими, зваженими".
Додамо
5 квітня Берлусконі був госпіталізований до міланської лікарні Сан-Раффаеле з інфекцією легень, а пізніше лікарі виявили, що він також має хронічний лейкоз.
Його партія є найменшою в коаліції прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, до якої також входить "Ліга" Маттео Сальвіні. Берлусконі має місце в Сенаті, але немає постів у кабінеті міністрів.