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Госпіталізований Берлусконі зробив першу публічну заяву

Госпіталізований Берлусконі зробив першу публічну заяву

Київ • УНН

 • 1579840 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі зробив свою першу публічну заяву після госпіталізації місяць тому, виступивши із відеозверненням до своєї політичної партії Forza Italia, передає УНН посилаючись на Gazzetta.

Деталі

Берлусконі, який з'явився на відео, сидячи за столом, встановленим усередині лікарні, в оточенні прапорів Італії та ЄС отримав оплески зали партійного з'їзду в Мілані. 86-річний триразовий колишній прем'єр-міністр та медіа-магнат зазначив, що вперше після госпіталізації одягнув піджак.

Берлусконі зробив стрибок у минуле, згадуючи свій зліт у політиці у 1994 році. Потім лідер Forza Italia повернувся до розмови про сьогодення, наголосивши на значущості своєї партії в урядовій більшості: "Ми є важливою і вірною опорою цієї більшості, ми є кістяком цього уряду. Ось чому ми знаходимося в полі, щоб його рішення були справді правильними, справедливими, зваженими".

Додамо

5 квітня Берлусконі був госпіталізований до міланської лікарні Сан-Раффаеле з інфекцією легень, а пізніше лікарі виявили, що він також має хронічний лейкоз.

Його партія є найменшою в коаліції прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, до якої також входить "Ліга" Маттео Сальвіні. Берлусконі має місце в Сенаті, але немає постів у кабінеті міністрів.

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