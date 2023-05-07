Госпитализированный Берлускони сделал первое публичное заявление

Детали

Берлускони, который появился на видео, сидя за столом, установленным внутри больницы, в окружении флагов Италии и ЕС получил аплодисменты зала партийного съезда в Милане. 86-летний трехкратный бывший премьер-министр и медиа-магнат отметил, что впервые после госпитализации надел пиджак.

Берлускони сделал прыжок в прошлое, вспоминая свой взлет в политике в 1994 году. Затем лидер Forza Italia вернулся к разговору о настоящем, подчеркнув значимость своей партии в правительственном большинстве: "Мы являемся важной и верной опорой этого большинства, мы являемся костяком этого правительства. Вот почему мы находимся в поле, чтобы его решения были действительно правильными, справедливыми, взвешенными".

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5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле с инфекцией легких, а позже врачи обнаружили, что у него также хронический лейкоз.

Его партия является наименьшей в коалиции премьер-министра Джорджии Мелони, в которую также входит "Лига" Маттео Сальвини. Берлускони имеет место в Сенате, но не имеет постов в кабинете министров.