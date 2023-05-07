Госпитализированный Берлускони сделал первое публичное заявление

ukru
Эксклюзив
06:00 • 4441 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 90727 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 48446 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 114784 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 114136 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 105788 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100937 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112366 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132334 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 177050 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 49882 просмотра
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 35640 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 62249 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 50985 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 95938 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 177052 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 207894 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 148854 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 155271 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 191663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 81144 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106132 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 122883 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158360 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165070 просмотра
Актуальное
Госпитализированный Берлускони сделал первое публичное заявление

Госпитализированный Берлускони сделал первое публичное заявление

Киев • УНН

 • 1579834 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони сделал свое первое публичное заявление после госпитализации месяц назад, выступив с видеообращением к своей политической партии Forza Italia, передает УНН ссылаясь на Gazzetta.

Детали

Берлускони, который появился на видео, сидя за столом, установленным внутри больницы, в окружении флагов Италии и ЕС получил аплодисменты зала партийного съезда в Милане. 86-летний трехкратный бывший премьер-министр и медиа-магнат отметил, что впервые после госпитализации надел пиджак.

Берлускони сделал прыжок в прошлое, вспоминая свой взлет в политике в 1994 году. Затем лидер Forza Italia вернулся к разговору о настоящем, подчеркнув значимость своей партии в правительственном большинстве: "Мы являемся важной и верной опорой этого большинства, мы являемся костяком этого правительства. Вот почему мы находимся в поле, чтобы его решения были действительно правильными, справедливыми, взвешенными".

Добавим

5 апреля Берлускони был госпитализирован в миланскую больницу Сан-Раффаэле с инфекцией легких, а позже врачи обнаружили, что у него также хронический лейкоз.

Его партия является наименьшей в коалиции премьер-министра Джорджии Мелони, в которую также входит "Лига" Маттео Сальвини. Берлускони имеет место в Сенате, но не имеет постов в кабинете министров.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы