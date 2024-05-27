Берлин снова выступил против защитного щита НАТО для Украины

Федеральное правительство Германии продолжает выступать против создания защитного щита с территории НАТО против российских воздушных атак на западную часть Украины, со ссылкой на комментарий представителя немецкого правительства сообщает n-tv, пишет УНН.

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"С нашей точки зрения, это было бы участие, прямое участие в этом конфликте. А это то, чего мы не хотим", - сказал представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт в Берлине.

Он также, как отмечается, сослался на заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса и Генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Соответствующие требования относительно защитного щита недавно стали громко звучать на международном уровне и в Германии, указывает издание.

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