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Берлін знову виступив проти захисного щита НАТО для України

Берлін знову виступив проти захисного щита НАТО для України

Київ • УНН

 • 21136 перегляди

Уряд Німеччини виступає проти захисного щита НАТО для України.

Федеральний уряд Німеччини продовжує виступати проти створення захисного щита із території НАТО проти російських повітряних атак на західну частину України, з посиланням на коментар речника німецького уряду повідомляє n-tv, пише УНН.

Деталі

"З нашої точки зору, це була б участь, пряма участь у цьому конфлікті. А це те, чого ми не прагнемо", - сказав речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у Берліні.

Він також, як зазначається, зіслався на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Генсека НАТО Єнса Столтенберга. 

Відповідні вимоги щодо захисного щита нещодавно стали гучно лунати на міжнародному рівні та в Німеччині, вказує видання.

У НАТО обговорюється можливість взяти під захист небо над західною Україною - ЗМІ27.05.24, 13:48 • 43332 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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