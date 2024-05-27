Берлін знову виступив проти захисного щита НАТО для України
Київ • УНН
Уряд Німеччини виступає проти захисного щита НАТО для України.
Федеральний уряд Німеччини продовжує виступати проти створення захисного щита із території НАТО проти російських повітряних атак на західну частину України, з посиланням на коментар речника німецького уряду повідомляє n-tv, пише УНН.
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"З нашої точки зору, це була б участь, пряма участь у цьому конфлікті. А це те, чого ми не прагнемо", - сказав речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт у Берліні.
Він також, як зазначається, зіслався на заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса та Генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Відповідні вимоги щодо захисного щита нещодавно стали гучно лунати на міжнародному рівні та в Німеччині, вказує видання.
У НАТО обговорюється можливість взяти під захист небо над західною Україною - ЗМІ27.05.24, 13:48 • 43332 перегляди