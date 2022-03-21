Берем, что хотим: оккупант “похвастался” жене награбленными “сокровищами” в Украине

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Киев • УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Рашисты продолжают целенаправленно стрелять по мирному населению Украины и грабить дома на наших территориях. Так, один из оккупантов, чья военная часть находится в Донецкой области, позвонил жене с украденного телефона и “похвастался” тем, что удалось забрать из домов украинцев. Разговор перехватила СБУ, пишет УНН.

Цитата

“Телефон тут нашел. Тут в любую квартиру зашел, что захотел - то и взял. Мы вообще в этой украинской “барвихе” живем…Часы за 40 тысяч нашел. Playstation-4, но я его выкинул. 80 тысяч гривен есть, по нашему это 240 тысяч рублей с чем-то, короче…У кого-то тут вообще по миллионам. Кто-то приедет, ипотеку закроет. Надо тоже нормально денег тут поискать”, - рассказал оккупант.

Детали

Своей жене рашист ответил, что “деньги придется менять ей, так как ему нельзя”. На что женщина посоветовала ему “искать еще больше”.

Добавим

Общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют примерно 15 тысяч человек.

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