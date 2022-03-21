Беремо, що хочемо: окупант "похвалився" дружині награбованими "скарбами" в Україні

Цитата

“Телефон тут знайшов. Тут в будь-яку квартиру зайшов, що захотів - те і взяв. Ми взагалі в цій українській "Барвисі" живем. Годинник за 40 тисяч знайшов. Playstation-4, але я його викинув. 80 тисяч гривень є, на нашу це 240 тисяч рублів з чимось, коротше... У когось тут взагалі по мільйонам. Хтось приїде, іпотеку закриє. Треба теж нормально грошей тут пошукати", - розповів окупант.

Деталі

Своїй дружині рашист відповів, що "гроші доведеться міняти їй, так як йому не можна". На що жінка порадила йому "шукати ще більше".

Додамо

Загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять приблизно 15 тисяч осіб.