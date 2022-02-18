Бербок призвала Россию отвести войска от украинских границ и заявила о готовности к серьезному диалогу о безопасности в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, поскольку на данном этапе на европейском континенте есть угроза войны - вторжение России в Украину. Об этом этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент УНН.
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"У нас есть другое, еще более четкое послание Москве: мы готовы к серьезному диалогу о безопасности и мире в Европе. Это в наших общих интересах", - заявила Бербок.
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Глава МИД ФРГ добавила, что в Европе есть угроза войны, так как Россия абсолютно неприемлемо угрожает своим скоплением войск на украинских границах.
“Мы настойчиво призываем Россию срочно отвести войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны увидеть действия. Российская угроза остается реальной", - заявила Бербок.
Она также подчеркнула, что в случае российского вторжения на территорию Украины последуют масштабные последствия для России - финансовые, политические и экономические.
Добавим
15 и 16 февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.
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