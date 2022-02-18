Бербок призвала Россию отвести войска от украинских границ и заявила о готовности к серьезному диалогу о безопасности в Европе

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, поскольку на данном этапе на европейском континенте есть угроза войны - вторжение России в Украину. Об этом этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент УНН.