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Бербок призвала Россию отвести войска от украинских границ и заявила о готовности к серьезному диалогу о безопасности в Европе

Бербок призвала Россию отвести войска от украинских границ и заявила о готовности к серьезному диалогу о безопасности в Европе

Киев • УНН

 • 22127 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Германия готова к серьезному диалогу с Россией о безопасности и мире в Европе, поскольку на данном этапе на европейском континенте есть угроза войны - вторжение России в Украину. Об этом этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, передает корреспондент УНН.

Цитата

"У нас есть другое, еще более четкое послание Москве: мы готовы к серьезному диалогу о безопасности и мире в Европе. Это в наших общих интересах", - заявила Бербок.

Детали

Глава МИД ФРГ добавила, что в Европе есть угроза войны, так как Россия абсолютно неприемлемо угрожает своим скоплением войск на украинских границах.

“Мы настойчиво призываем Россию срочно отвести войска. Первые сигналы были проблеском надежды, но мы должны увидеть действия. Российская угроза остается реальной", - заявила Бербок.

Она также подчеркнула, что в случае российского вторжения на территорию Украины последуют масштабные последствия для России - финансовые, политические и экономические.

Добавим

15 и 16 февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.

18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: что десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались из аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России, и об отводе танков.

В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".

Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.

Сегодня стало известно, что 19 февраля Вооруженные силы России проведут плановые учения "стратегического сдерживания" под руководством президента страны Владимира Путина. В них будет задействована "ядерная триада" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы).

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