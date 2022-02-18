Бербок закликала Росію відвести війська від українських кордонів і заявила про готовність до серйозного діалогу про безпеку в Європі

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією про безпеку і мир в Європі, оскільки на даному етапі на європейському континенті є загроза війни - вторгнення Росії в Україну. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, передає кореспондент УНН.