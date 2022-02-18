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Бербок закликала Росію відвести війська від українських кордонів і заявила про готовність до серйозного діалогу про безпеку в Європі

Бербок закликала Росію відвести війська від українських кордонів і заявила про готовність до серйозного діалогу про безпеку в Європі

Київ • УНН

 • 22128 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Німеччина готова до серйозного діалогу з Росією про безпеку і мир в Європі, оскільки на даному етапі на європейському континенті є загроза війни - вторгнення Росії в Україну. Про це на Мюнхенській конференції з безпеки заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок, передає кореспондент УНН.

Цитата

"У нас є інше, ще більш чітке послання Москві: ми готові до серйозного діалогу про безпеку і мир в Європі. Це в наших спільних інтересах", - заявила Бербок.

Деталі

Глава МЗС ФРН додала, що в Європі є загроза війни, так як Росія абсолютно неприйнятно загрожує своїм скупченням військ на українських кордонах.

"Ми наполегливо закликаємо Росію терміново відвести війська. Перші сигнали були проблиском надії, але ми повинні побачити дії. Російська загроза залишається реальною", - заявила Бербок.

Вона також підкреслила, що в разі російського вторгнення на територію України підуть масштабні наслідки для Росії - фінансові, політичні та економічні.

Додамо

15 і 16 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів і з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена і союзники заперечують заяви Москви про відвід військ.

18 лютого в Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: що десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися з аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії, і про відведення танків.

У Збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ і сил, в яких беруть участь майже всі військові округи, флоти і ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".

Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі.

Сьогодні стало відомо, що 19 лютого Збройні Сили Росії проведуть планові навчання "стратегічного стримування" під керівництвом президента країни Володимира Путіна. У них буде задіяна "ядерна тріада" (стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети і підводні ракетоносці).

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