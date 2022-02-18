Россия под руководством Путина проведет учения с участием "ядерной триады"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Вооруженные силы России проведут плановые учения "стратегического сдерживания" 19 февраля под руководством президента страны Владимира Путина. В них будет задействована "ядерная триада" (стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Цитата:
"19 февраля 2022 года под руководством Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина пройдет плановое учение сил стратегического сдерживания, в ходе которого будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет", - заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
Детали
В российском министерстве подчеркнули, что “учение было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев к выполнению поставленных задач, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил".
Отмечается, что к учениям будут привлечены силы и средства Воздушно-космических сил РФ, российских Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.
Дополнение
15 и 16 февраля Министерство обороны России сообщило об отводе своих войск от украинских границ и из оккупированного Крыма после завершения учений. Администрация Байдена и союзники отрицают заявления Москвы об отводе войск.
18 февраля в Минобороны РФ сообщили об очередном отводе сил: что десять самолетов морской авиации Черноморского флота Су-24 во время учений передислоцировались из аэродромов оккупированного Крыма на запасные, расположенные в регионах России, и об отводе танков.
В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск и сил, в которых участвуют почти все военные округа, флоты и ВДВ. С 10 по 20 февраля на территории Беларуси проходят масштабные российско-белорусские маневры "Союзная решимость-2022".
Накануне министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что после окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси.