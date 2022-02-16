В Минске заявили, что после завершения учений в Беларуси не останется российских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. После окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
В Минске маневры назвали ответом на "продолжающуюся милитаризацию" стран Европы.
Он напомнил, что ранее о полном выводе войск РФ с территории Беларуси после маневров заявляли Александр Лукашенко и министерство обороны страны. Министр также подчеркнул, что российско-белорусские учения не нарушили ни одного международного соглашения или документа.
Добавим
Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантий безопасности" и деэскалации вокруг Украины.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы договоренности сохраняются.
15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.
Что было ранее
10 февраля на общевоенных полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.
В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта “Союзное государство”. Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.
В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.
Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса “нейтральной” страны и “безъядерной зоны".
Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.