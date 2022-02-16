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15 марта, 19:03 • 98594 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127903 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115646 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109859 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100666 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 97074 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84737 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В Минске заявили, что после завершения учений в Беларуси не останется российских военных

В Минске заявили, что после завершения учений в Беларуси не останется российских военных

Киев • УНН

 • 18305 просмотра

КИЕВ. 16 февраля. УНН. После окончания российско-белорусских учений все военные покинут территорию Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пресс-конференции, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

В Минске маневры назвали ответом на "продолжающуюся милитаризацию" стран Европы.

Он напомнил, что ранее о полном выводе войск РФ с территории Беларуси после маневров заявляли Александр Лукашенко и министерство обороны страны. Министр также подчеркнул, что российско-белорусские учения не нарушили ни одного международного соглашения или документа.

Добавим

Накануне Москва заявила о готовности продолжать переговоры со странами Запада о так называемых "гарантий безопасности" и деэскалации вокруг Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что шансы договоренности сохраняются.

15 февраля Министерство обороны России сообщило о завершении учений и отводе своих войск от украинских границ.

Что было ранее

10 февраля на общевоенных полигонах вооруженных сил Республики Беларусь началась активная фаза широкомасштабных военных учений “Союзная решительность-2022” с участием военных сил и техники Российской Федерации. Продлятся учения до 20 февраля.

В последние месяцы Лукашенко публично предложил разместить российские ядерные ракеты в Беларуси. Москва и Минск согласовали совместную военную доктрину для своего интеграционного проекта “Союзное государство”. Российские военные самолеты сейчас регулярно патрулируют белорусскую границу.

В прошлом году две страны открыли совместный учебный центр в Гродно на западе Беларуси.

Ожидается, что 27 февраля в Беларуси состоится референдум по изменению Конституции. Изменения будут включать отмену ее формального статуса “нейтральной” страны и “безъядерной зоны".

Кремль заявил, что российские войска вернутся в свои постоянные гарнизоны после окончания учений.

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