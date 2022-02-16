У Мінську заявили, що після завершення навчань в Білорусі не залишиться російських військових

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 59537 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 101975 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 109526 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 137229 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 143666 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 121386 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 137677 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168535 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180015 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215842 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226285 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306114 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 84691 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 61906 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83442 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 306112 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 226284 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 312290 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 429988 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 680342 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 26033 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 83442 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 105143 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 142118 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 166628 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

У Мінську заявили, що після завершення навчань в Білорусі не залишиться російських військових

У Мінську заявили, що після завершення навчань в Білорусі не залишиться російських військових

Київ • УНН

 • 18309 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на пресконференції, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

У Мінську маневри назвали відповіддю на "триваючу мілітаризацію" країн Європи.

Він нагадав, що раніше про повне виведення військ РФ з території Білорусі після маневрів заявляли Олександр Лукашенко і Міністерство оборони країни. Міністр також підкреслив, що російсько-білоруські навчання не порушили жодної міжнародної угоди або документа.

Додамо

Напередодні Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу про так звані "гарантії безпеки" і деескалацію навколо України.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси домовленості зберігаються.

15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.

Що було раніше

10 лютого на загальновійськових полігонах Збройних сил Республіки Білорусь почалася активна фаза широкомасштабних військових навчань "Союзна рішучість-2022" за участю військових сил і техніки Російської Федерації. Триватимуть навчання до 20 лютого.

В останні місяці Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва і Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "Союзна держава". Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.

Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр в Гродно на заході Білорусі.

Очікується, що 27 лютого в Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни і "без'ядерної зони".

Кремль заявив, що російські війська повернуться в свої постійні гарнізони після закінчення навчань.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,304.00
Золото
$3,159.65
Tesla
$261.48
Brent
$74.33
S&P 500
$5,607.25
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,872.70