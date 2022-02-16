У Мінську заявили, що після завершення навчань в Білорусі не залишиться російських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Після закінчення російсько-білоруських навчань всі військові покинуть територію Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей на пресконференції, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
У Мінську маневри назвали відповіддю на "триваючу мілітаризацію" країн Європи.
Він нагадав, що раніше про повне виведення військ РФ з території Білорусі після маневрів заявляли Олександр Лукашенко і Міністерство оборони країни. Міністр також підкреслив, що російсько-білоруські навчання не порушили жодної міжнародної угоди або документа.
Додамо
Напередодні Москва заявила про готовність продовжувати переговори з країнами Заходу про так звані "гарантії безпеки" і деескалацію навколо України.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним заявив, що шанси домовленості зберігаються.
15 лютого Міністерство оборони Росії повідомило про завершення навчань і відведення своїх військ від українських кордонів.
Що було раніше
10 лютого на загальновійськових полігонах Збройних сил Республіки Білорусь почалася активна фаза широкомасштабних військових навчань "Союзна рішучість-2022" за участю військових сил і техніки Російської Федерації. Триватимуть навчання до 20 лютого.
В останні місяці Лукашенко публічно запропонував розмістити російські ядерні ракети в Білорусі. Москва і Мінськ погодили спільну військову доктрину для свого інтеграційного проекту "Союзна держава". Російські військові літаки зараз регулярно патрулюють білоруський кордон.
Минулого року дві країни відкрили спільний навчальний центр в Гродно на заході Білорусі.
Очікується, що 27 лютого в Білорусі відбудеться референдум щодо зміни Конституції. Зміни включатимуть скасування її формального статусу "нейтральної" країни і "без'ядерної зони".
Кремль заявив, що російські війська повернуться в свої постійні гарнізони після закінчення навчань.