Росія під керівництвом Путіна проведе навчання за участю "ядерної тріади"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Збройні сили Росії проведуть планові навчання "стратегічного стримування" 19 лютого під керівництвом президента країни Володимира Путіна. У них буде задіяна "ядерна тріада" (стратегічна авіація, міжконтинентальні балістичні ракети та підводні ракетоносці). Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Цитата:
"19 лютого 2022 року під керівництвом Верховного головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна пройде планове навчання сил стратегічного стримування, під час якого будуть виконані пуски балістичних та крилатих ракет", - заявили журналістам у п'ятницю в Міноборони РФ.
Деталі
У російському міністерстві наголосили, що “навчання було сплановане раніше для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил”.
Наголошується, що до навчань будуть залучені сили та засоби Повітряно-космічних сил РФ, російських Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.
Доповнення
15 та 16 лютого лютого Міністерство оборони Росії повідомило про відведення своїх військ від українських кордонів та з окупованого Криму після завершення навчань. Адміністрація Байдена та її союзники заперечують заяви Москви про відведення військ.
18 лютого у Міноборони РФ повідомили про чергове відведення сил: що десять літаків морської авіації Чорноморського флоту Су-24 під час навчань передислокувалися із аеродромів окупованого Криму на запасні, розташовані в регіонах Росії та про відведення танків.
У збройних силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил, у яких беруть участь майже всі військові округи, флоти та ВДВ. З 10 по 20 лютого на території Білорусі проходять масштабні російсько-білоруські маневри "Союзна рішучість-2022".
Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що після закінчення російсько-білоруських навчань усі військові покинуть територію Білорусі.