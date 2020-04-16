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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 11104 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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5 марта, 08:02 • 105030 просмотра

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Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции

Бэнкси создал арт-объект на тему самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 18202 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Британский художник Бэнкси создал арт-объект, посвященный теме самоизоляции. Фотографии инсталляции он разместил в среду на своей странице в Instagram, передает УНН.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", - сопровождает надпись публикацию.

Настоящий ли это дом Бэнкси и именно его ванная комната - неизвестно.

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Работы Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства и лицемерия власти, пользуются большой популярностью. Художнику до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, неизвестно, как он выглядит и как его на самом деле зовут.

Напомним, в Париже похитили работу художника Бэнкси.

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. . My wife hates it when I work from home .

Публикация от Banksy (@banksy)

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