Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції

“Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому”, — супроводжує напис публікацію.

Чи дійсно це будинок Бенксі та саме його ванна кімната — невідомо.

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Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності та лицемірства влади, користуються великою популярністю. Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість — нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати.

Нагадаємо, у Парижі викрали роботу художника Бенксі.