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Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції

Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції

Київ • УНН

 • 18216 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Британський художник Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції. Фотографії інсталяції він розмістив в середу на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.

“Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому”, — супроводжує напис публікацію.

Чи дійсно це будинок Бенксі та саме його ванна кімната — невідомо.

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Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності та лицемірства влади, користуються великою популярністю. Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість — нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати.

Нагадаємо, у Парижі викрали роботу художника Бенксі.

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. . My wife hates it when I work from home.

Публикация от Banksy (@banksy)

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