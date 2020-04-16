Бенксі створив арт-об'єкт на тему самоізоляції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Британський художник Бенксі створив арт-об'єкт, присвячений темі самоізоляції. Фотографії інсталяції він розмістив в середу на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
“Моя дружина ненавидить, коли я працюю з дому”, — супроводжує напис публікацію.
Чи дійсно це будинок Бенксі та саме його ванна кімната — невідомо.
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Роботи Бенксі, який піднімає в своїй творчості питання соціальної нерівності та лицемірства влади, користуються великою популярністю. Художнику досі вдається зберігати в таємниці свою особистість — нікому, крім його найближчих помічників, невідомо, як він виглядає і як його насправді звати.
Нагадаємо, у Парижі викрали роботу художника Бенксі.